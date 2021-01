Prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 14:35 | Atualizado 09/01/2021 15:33

Rio - O prefeito Eduardo Paes afirmou, neste sábado, que a vacinação contra a covid-19 na cidade deverá começar no fim deste mês. "Temos uma luz no fim do túnel. A vacina está chegando. Devemos começar a vacinação até o fim de janeiro".



Na sexta-feira, Paes chegou a anunciar que havia um termo de compromisso da prefeitura para a compra de 3,2 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. No entanto, após uma reunião ontem entre o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e o Butantan, ficou determinado que a compra não seria efetivada.



"A informação que ele (Soranz) me deu é que foi assinado contrato com o governo federal na questão de quase 50 milhões de doses, e que a vacinação vai começar simultaneamente em todo o Brasil, a partir do Plano Nacional de Imunização. O que é uma fantástica notícia. Essa é a notícia que todos os brasileiros sempre esperaram, de que a gente não tivesse cidades disputando a aquisição dessa ou daquela vacina", disse Paes.



"A gente, agora, aguarda a data a ser anunciada pelo Ministério da Saúde do Plano Nacional de Imunização, imaginando que isso deva acontecer, segundo as informações que eu tenho, pelo menos até a última semana de janeiro", declarou o prefeito a jornalistas.

"É importante homenagear pessoas que diante da tragédia e da dificuldade deram as mãos, arregaçaram as mangas e foram para luta. Acompanhei de perto os coletivos trabalhando para salvar vidas. Vocês não estarão sozinhos, terão a prefeitura ao lado. Nossa tarefa é fazer com que as coisas aconteçam. Não é admissível ter uma UPA que não funciona, serviços básicos não funcionem, as pessoas terem fome em uma cidade com o Rio de Janeiro. A prefeitura tem recursos para fazer acontecer", afirmou Paes.

Salvino Oliveira, secretário especial da Juventude Carioca, que também esteve no local, destacou a importância da homenagem. "Os jovens periféricos foram protagonistas na mobilização para reduzir os impactos diretos da pandemia de Covid-19 em seus territórios. É simbólico que na nossa primeira grande ação destaque a juventude carioca".

Prefeitura recebe lote de 10 mil testes para covid-19

O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, vão receber, neste domingo (10), um lote com 10 mil testes para covid-19, que será utilizado para testagem de 450 mil pessoas, já a partir da próxima semana. A entrega será feita na Central de Logística da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em Jacarepaguá.

Os testes rápidos foram doados pela União Rio, grupo de empresários cariocas, e serão aplicados nos Centros Municipais de Saúde e nas Clínicas da Família em pacientes entre o primeiro e o sétimo dia dos sintomas. O resultado sai em 15 minutos. O objetivo da SMS é testar cerca de 450 mil pessoas.