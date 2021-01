Policial militar é baleado ao reagir a assalto em Araruama, Região dos Lagos do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 16:25

Rio - Um policial militar de folga foi baleado ao reagir a um assalto em frente de casa, no bairro de Iguabinha, em Araruama, Região dos Lagos do Rio, por volta das 22h30 deste sábado (9). De acordo com informações do 25º BPM (Cabo Frio), o policial foi baleado no ombro e sofreu uma fratura na clavícula, sem nenhum dano aos órgãos internos.



A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e transferida para o Hospital Regional de Araruama, onde recebeu atendimento e foi liberada.

Outras duas pessoas que estavam no local do crime tiveram aparelhos celulares roubados. O criminoso conseguiu fugir, mas foi detido horas depois. Na ocasião, a ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruama).

Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito de balear o policial em Araruama foi detido após se envolver em um acidente de trânsito, em São Pedro da Aldeia, também na Região dos Lagos do Rio. Ele está sob custódia no Pronto Socorro do município. A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio).