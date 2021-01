Testagem feita com RT-PCR para o diagnóstico da Covid-19 Foto: Reprodução / Isabela Carrari

Por Natasha Amaral

Publicado 10/01/2021 18:06 | Atualizado 11/01/2021 13:48

Rio - Iniciado há pouco mais de um mês, o programa de ampliação de testagem para covid-19 em Centros de Diagnóstico Precoce (CDP) , da Secretaria de Estado de Saúde (SES), já realizou 24.419 testes RT-PCR nas quatro unidades abertas pelo estado. Apesar da iniciativa, a procura pelo procedimento não está em alta. Previsto para realizar 1.500 testes diários, o programa tem realizado uma média de 642 exames.

Segundo um levantamento feito pelo aplicativo Dados do Bem – iniciativa que acompanha a distribuição da doença e realiza o agendamento do exame –cerca de 47% das pessoas não compareceram ou rejeitaram o agendamento do aplicativo em dezembro. A SES ressalta que é importante o usuário ficar atento às notificações que chegam no app e confirmar a presença. Caso não possa comparecer é importante desmarcar para que outra pessoa possa ser atendida.

Os exames são realizados de segunda a segunda de 7h às 19h no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Colubandê, em São Gonçalo; no Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns, em Volta Redonda e na UPA Campo Grande II, na Zona Oeste.



A testagem é voltada para pacientes sintomáticos, entre o primeiro e o sétimo dia de início dos sintomas, e que tenham tido contato próximo com pessoas com diagnóstico confirmado de covid-19. Após receber o resultado, caso seja positivo para covid-19, o paciente poderá indicar até cinco contatos familiares para realizarem testes também.

Saiba como agendar o exame

Para realizar o exame, o usuário deverá baixar o aplicativo Dados do Bem, realizar um cadastro e responder um questionário de autoavaliação. Apenas pessoas a partir de 12 anos poderão realizar o exame. Após o cadastro, a plataforma selecionará os casos com probabilidade da doença e o paciente será chamado para realizar o teste. O agendamento será de segunda à segunda, de 7h às 19 horas. O usuário receberá o dia e horário do agendamento na unidade mais próxima da sua moradia pelo próprio aplicativo, assim como o resultado.

