Publicado 11/01/2021 15:53 | Atualizado 11/01/2021 16:04

Rio - A Polícia Civil não realizou a perícia no corpo de Hilda do Nascimento, de 64 anos, morta a facadas neste domingo, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio . De acordo com a instituição, não houve possibilidade de fazer o exame onde a idosa foi morta sem que houvesse confronto com traficantes.

Nas redes sociais, no entanto, moradores relataram que Hilda foi encontrada morta, por volta das 10h, em sua casa no Largo do Bulufa. Ao descobrir o assassinato, os conhecidos da idosa teriam acionado o tráfico para que eles recuassem para que a polícia pudesse fazer a perícia do local.

A polícia, por sua vez, teria respondido que o local se tratava de área de risco e não poderia ir ao local. Hora depois, a Defesa Civil foi retirar o corpo da idosa e encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a polícia não informou se há alguma investigação sobre o assassinato. "A Polícia Civil planeja a melhor forma de acessar o local para evitar tiroteios, sem colocar em risco a vida dos moradores e dos policiais", diz a nota.

Nesta segunda-feira, familiares da idosa estiveram no IML para a liberação do corpo. Abalados, eles não quiseram conversar com a imprensa, mas classificaram Hilda como uma pessoa "reservada" e "discreta".