Por O Dia

Publicado 11/01/2021 14:37 | Atualizado 11/01/2021 15:30

Cláudio Leite da Silva, de 57 anos, é Avenida Lúcio Costa, altura do posto 10, em alta velocidade, e atropela o ciclista. O suspeito de atropelar a vítima foi identificado como João Maurício Correia Passos, 36 anos, capitão do Corpo de Bombeiros. Ele fugiu do local e não prestou socorro à vítima, que ficou caída no chão. Rio - A câmera de segurança de um prédio registrou o momento exato em que o ciclista, de, é morto atropelado por volta das 4h45 desta segunda-feira (11) , no Recreio, Zona Oeste do Rio. As imagens mostram que o veículo, modelo Hyundai HB20, passa pela, altura do posto 10, em alta velocidade, e atropela o ciclista. O suspeito de atropelar a vítima foi identificado como, 36 anos, capitão do Corpo de Bombeiros. Ele fugiu do local e não prestou socorro à vítima, que ficou caída no chão.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança mostra momento em que ciclista é atropelado no Recreio. #ODia pic.twitter.com/jnm2SC9Lpv — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2021

De acordo com testemunhas, o motorista estava embriagado e, ao fugir do local, bateu com o veículo um pouco mais a frente. Ele então continuou a fuga a pé.

