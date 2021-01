Todas as informações sobre a morte de José Navarro serão encaminhadas para DHBF e PMERJ Raphael Lima / Divulgação

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira, um cartaz com título - "Quem Matou?" - para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e ao Grupo de Pronta Resposta da Subsecretária de Inteligência da PM/SEPMERJ (GPRI), com informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do cabo PM José Navarro Carneiro da Costa, de 36 anos

Lotado do 39º BPM (Belford Roxo), o policial foi morto a tiros, por três criminosos por volta das 6h desta segunda-feira quando saía de casa, num condomínio na Rua Doutor Barros Junior, no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação foi filmada pelo circuito interno das câmeras do local. Ele deixa uma filha de sete anos.



Policial é morto a tiros em condomínio em Nova Iguaçu. #ODia



Policial é morto a tiros em condomínio em Nova Iguaçu.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que busca informações para identificar a autoria do crime.



Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte de Navarro e diz que o comando do 39º BPM está prestando apoio à família. Ainda não há informações sobre o local e data do enterro do PM. Esta é a segunda morte de agente de segurança morto em 2021.