Publicado 12/01/2021 09:10 | Atualizado 12/01/2021 09:56

Rio - Um ônibus pegou fogo na manhã desta terça-feira, na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, na Zona Norte. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), o incêndio teve início por volta das 8h40, na pista central, debaixo do acesso à Linha Amarela. Não há vítimas.

De acordo com a Rio Ônibus, um veículo do Consórcio Santa Cruz apresentou, provavelmente, pane elétrica e pegou fogo.

Ainda segundo o COR, por causa do incêndio, a via chegou a ser totalmente fechada no sentido Centro, e o congestionamento chegava a Irajá. Às 9h40, o trânsito estava parcialmente liberado.

O Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência e informaram que não houve vítimas.

