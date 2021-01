Eliana Vieira foi morta com um tiro na cabeça pelo marido, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 10:54 | Atualizado 12/01/2021 12:52

Rio - Uma mulher foi morta pelo marido, no último domingo (11), na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Segundo familiares, o companheiro, identificado como Genesse da Conceição, atirou na cabeça de Eliana Vieira, na frente da filha do casal.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a perícia realizada no local. Testemunhas foram ouvidas e logo em seguida, Genesse se entregou e foi conduzido à delegacia, onde foi cumprido mandado de prisão temporária.

Eliana será sepultada nesta terça-feira, às 14h30, no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio.

Homenagens nas redes sociais

Amigos e parentes da vítima publicaram nas redes sociais apoiando a família e homenagearam Eliana.

"Descanse em paz minha Amiga guerreira, que nosso mestre Jesus lhe receba em seus braços. Aos seus Filhos e netos muita Força e que Deus possa confortar seus corações.", comentou uma amiga da vítima.

"Meus sentimentos a sua família, Eliana era uma pessoa muito gente boa, sem palavras, que o Espírito Santo conforte sua e todos nós que conhecíamos Eliana", desejou uma conhecida da família.