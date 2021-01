Por O Dia

Publicado 12/01/2021 10:51

Rio – A Polícia Militar faz, na manhã desta terça-feira (12), uma megaoperação no Jardim Catarina e no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O objetivo é localizar e prender traficantes responsáveis pela venda de drogas na região. Houve confronto, um suspeito foi morto e outros dois ficaram feridos.Os alvos da operação são criminosos que aparecem em um circuito de monitoramento na Rua Alzira Vargas, no bairro Pacheco, armados com fuzis . A polícia apura se o grupo havia participado de uma disputa de território na comunidade conhecida como Vila Candoza, no Complexo da Alma. Na semana passada a PM apreendeu três fuzis na localidade.Durante a ação, os agentes foram atacados por traficantes fortemente armados, numa região conhecida como ‘Divisa’, que divide o Jardim Catarina do Salgueiro.No confronto, três suspeitos foram baleados. Um deles não resistiu e morreu no local. Outros dois foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Não há informações sobre estado de saúde.Ainda de acordo com a PM, dois fuzis foram apreendidos pelos policiais.