Por LUANA BENEDITO

Publicado 12/01/2021 11:03 | Atualizado 12/01/2021 12:01

Rio - Familiares dos três meninos desaparecidos há dias 16 dias em Belford Roxo estão há mais 12 horas na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) após um homem ser entregue na especializada por moradores, que segundo eles, seria o responsável pelo sumiço de Lucas Matheus, Alexandre da Silva e Fernando Henrique, que têm entre 8 e 11 anos.



O homem, apontado como suspeito por moradores, foi agredido e torturado por criminosos da comunidade do Castelar. Na especializada, ele negou que tenho cometido algum crime.

Familiares dos meninos desaparecidos fazem protesto na delegacia.



Avó de um dos meninos desaparecidos passa mal em frente à DHBF.



De acordo com a Polícia Civil, o envolvimento do homem com o crime se trata de notícia falsa. Segundo apurado, ele não tem qualquer relação com o caso.Em frente à especializada, os parentes dos garotos aguardam por respostas sobre o desaparecimento. Além dos familiares, muitos moradores da comunidade estão chegando na especializada.Anderson Caetano, tio de Fernando, pede que a Justiça seja feita. "A gente quer pelo menos o corpo pra gente poder fazer um enterro dessas crianças", lamenta."A gente está sofrendo muito, já são 16 dias de sofrimento e tristeza. A gente está rodando tudo", completa o tio de Fernando.Rosa Ribeiro, tia avó de Fernando, diz que o homem chegou a confessar o crime. "Até quando ele chegou aqui na frente, ele disse que tinha feito, mas lá dentro, ele disse que não fez"."Fico espantada porque ele não é nenhum estranho. Mas até que haja confirmação oficial, tudo é boato", conclui Rosa. Os parentes protestaram com cartazes na especializada.O celular do homem foi apreendido e a Polícia Civil vai periciar o conteúdo do aparelho. A DHBF pede cautela com as informações que circulam em redes sociais sobre o episódio.Representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Belford Roxo estão na DHBF para acompanhar os desdobramentos do caso.A companheira do homem, que foi entregue na especializada pelos moradores, chegou na DHBF, por volta das 10h, e foi hostilizada pelos parentes dos meninos.Katia, a avó de Fernando, desmaiou. Ao ser reacordada, a idosa foi aos prantos. "Eu quero meu neto de volta", dizia.