Família é assaltada na Linha Vermelha Reprodução / Onde Tem Tiroteio

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 12:58

Rio - Uma família foi assaltada, na manhã desta terça-feira, na saída da Linha Vermelha acesso para a Linha Amarela, sentido Barra, próximo a comunidade do Timbau. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Vias Expressas foram acionados, mas os criminosos conseguiram fugir.



No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um homem armado abordar uma família e anunciar o assalto. Nas imagens, uma mulher sai do carro com uma criança no colo.



Segundo a Polícia Civil, após ter acesso ao vídeo, a 21ª DP (Bonsucesso) deu início às investigações para identificar e localizar os criminosos.