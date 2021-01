Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida disponibilizou uma linha telefônica para que os idosos não se sintam tão sozinhos Reprodução

12/01/2021

A partir de hoje os idosos do Rio de Janeiro já podem contar com o projeto 'Estamos Juntos', lançado pela Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. O programa oferece atendimento gratuito à população da terceira idade sem comprometer os protocolos de prevenção à covid-19.

A secretaria disponibilizou uma linha telefônica para que os idosos não se sintam tão sozinhos. O contato deve ser feito pelo número (21) 98315-8439, sempre entre 9h e 18h. Por esse canal, o idoso falará com uma assistente social sobre qualidade de vida, dicas de atividades e saúde.

Secretário da pasta, Junior da Lucinha afirma que o intuito é amenizar a falta do convívio social através de um atendimento humanizado.

Ele lembra que, segundo dados do IBGE, o Rio de Janeiro é o estado com a maior parcela da população idosa do Brasil (com 18,7% do total dos moradores), sendo que, na capital fluminense, o bairro de Copacabana é o que concentra o maior número de idosos do país.



"Devido ao envelhecimento da população, há uma grande preocupação com a qualidade de vida na terceira idade. Acreditamos que é possível conquistar bem-estar, mesmo nesta fase de pandemia", diz o secretário, acrescentando que os projetos "são para promover saúde e reduzir os impactos do isolamento social dos idosos cariocas".

TRÊS EIXOS



Esta é a primeira etapa do projeto, que será dividido em três: 'Estamos Juntos', 'Nova.idade' e '60+Digital'.