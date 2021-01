Rede de captura predatória de peixes foi apreendida pela Fiscalização Ambiental Foto: Divulgação / Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 18:30

Rio - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fez, na manhã desta terça-feira, uma ação de fiscalização e combate à pesca predatória na Lagoa de Marapendi, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. Agentes da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental apreenderam uma rede de pesca de mais de um quilômetro de comprimento por estar fora dos padrões legais.

A ação teve apoio do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA). De acordo com o comandante da ação, o coronel José Maurício Padrone a pesca vinha sendo predatória por capturar, principalmente, tilápias na fase juvenil.



O secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere, destacou que o combate a irregularidades e danos ao patrimônio ambiental carioca será uma marca de sua gestão. "A rede estava estendida de ponta a ponta da lagoa, com malhas de tamanho menor que a dimensão dos peixes que se pretendiam capturar. Nossa gestão terá um olhar muito atento às nossas unidades de conservação. O pescador que segue as normas é nosso aliado. Pedimos a colaboração de todos", afirmou.



Três unidades de conservação da natureza formam, juntas, um mosaico com 1.270 hectares de proteção para a Lagoa de Marapendi e suas áreas de entorno. O Plano de Manejo, documento que estabelece as ações de implementação destas áreas, foi aprovado em 27 de abril de 2017.