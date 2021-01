Por O Dia

Publicado 13/01/2021 00:00

A saga dos naturistas para garantir policiamento à Praia do Abricó, segue sem solução. A praia, que tinha ronda da Guarda Municipal em 2016, está há quatro anos sem fiscalização na área. O atual presidente da Federação Brasileira de Naturismo (FBrN) e secretário da Associação Naturista do Abricó (ANA), Pedro Ribeiro, destacou a importância de se ter agentes da lei de forma permanente no local. "Para a gente, o melhor é não ser ronda, mas fixo, permanente. Tanto faz ser Guarda Municipal ou Polícia Militar."

O deputado Carlos Minc (PSB), que é autor do Projeto de Lei que pede que o local seja alvo de policiamento permanente, apresentou o Projeto de Lei em 2015, e explicou que só houve votação ano passado, quando foi derrotado. "O PL, infelizmente, foi derrotado por 24 a 22. Eu vou reapresentar, e claro, garantindo a fiscalização, sobretudo, a sinalização e a proteção dos naturistas. Na justificativa do PL, estava claro que é uma prática legal (o Naturismo), permitida e tem uma filosofia Naturista que existe há mais de 100 anos, em mais de 60 países, numa relação mais saudável com o corpo", revela.

Minc também lembrou que, um dos motivos que fez com que o projeto não fosse aprovado, foi o preconceito que a causa Naturista sofre. "Um grupo de deputados disse que era absurdo a polícia ser removida de combater o crime pra cuidar dos 'peladões' e ter que entrar pelados na área dos naturistas. Eu expliquei que a polícia não tinha que entrar pelada, que a segurança existe no entorno. Os cartazes iam sinalizar que a prática é legal, nos termos da lei federal", disse Minc..

Na semana passada a PM disse "o policiamento na praia do Abricó é projetado em cima do acompanhamento das manchas criminais locais. A região, localizada entre Recreio e Grumari, é uma praia pequena, de acesso restrito aos praticantes do Naturismo, cujo número de frequentadores é menor em comparação a outros trechos de praia, e apresenta baixos índices de criminalidade", diz a nota, acrescentando que "o policiamento no perímetro conta com equipes em viaturas e moto patrulhas, que circulam naquele trecho, além de receber o reforço empregado na Operação Verão".