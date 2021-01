Por O Dia

Publicado 13/01/2021 00:00

No dia 20 de janeiro, data em que comemora três anos de existência, o grupo Awurê lança seu primeiro EP nas plataformas digitais. Transmitido pelo seu canal oficial no YouTube, AWURÊ traz seis canções inéditas e tem como música de trabalho uma composição de Teresa Cristina em parceria com Raul di Caprio - homônima ao nome do grupo e do álbum - e ainda a participação afetiva e efetiva do Ogan Bangbala que, aos 101 anos, é o mais antigo Ogan vivo no país.

Tocando ritmos atravessados pelos tambores de diversas células rítmicas oriundas da riqueza do legado africano, o grupo formado por Fabíola Machado, Arifan Jr., Anderson Quack e Pedro Oliveira, resgata a ancestralidade e o combate à intolerância com arte.

"A arte também é alimento espiritual. Escolhemos esta data porque é aniversário do grupo e também dia de São Sebastião, o padroeiro do Rio de Janeiro. Este lançamento demostra o nosso respeito e cuidado com o público. Queremos resgatar a esperança em nós e nas pessoas que estão com a gente, sonhando e acreditando que é possível", sintetiza Fabíola Machado.

Duas semanas após visita para conhecer o quintal do grupo em Madureira, Teresa Cristina compôs a música de trabalho, que remete à sensação dela e de seu parceiro Raul di Caprio tiveram. "O que o Awurê nos traz é de uma beleza do tamanho que a gente merece! É muito bonito ver a pesquisa que eles fazem, o cuidado que eles têm", pontua a cantora e compositora.

O EP será lançado no próximo dia 20, às 12h, no canal do grupo no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCKTgpWl8wZwDIaC5h3iHR3Q.