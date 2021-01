Costa Barros Agência Brasil

Publicado 13/01/2021 11:12

Rio - A Polícia Militar prendeu um criminoso e feriu outro por suspeita de roubo de carga em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Segundo informações preliminares da PM, um terceiro suspeito, que estava armado, conseguiu fugir. A ocorrência segue em andamento.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM foram acionados para ocorrência de roubo de carga. Chegando na localidade, foram atacados. Eles informam também que os agentes conseguiram recuperar o caminhão com a carga intacta.