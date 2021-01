Terceirizados dispensados da Faetec denunciam que não receberam direitos trabalhistas Divulgação/Governo do Estado

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 15:19 | Atualizado 13/01/2021 15:20

Rio – Funcionários terceirizados da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec), que foram dispensados do trabalho em setembro do ano passado, denunciam que ainda não receberam seus salários e outros benefícios previstos na lei trabalhista. Muitos ainda não tiveram baixa na carteira de trabalho.



A demissão em massa, cerca de 1200, ocorreu em meio a pandemia da Covid-19, o que agravou ainda mais a situação dos terceirizados.



“Nós fomos dispensados sem aviso prévio. Em meio a essa pandemia perdemos nossos empregos. Tem muita gente com a geladeira vazia em casa. É muito triste essa situação. A gente só quer brigar pelo nosso direito”, reclama o terceirizado Maicon Sales.



Os terceirizados trabalhavam para a Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda., empresa que presta serviços para a Faetec. No ano passado a empresa foi denunciada por atraso de salários. Os profissionais ocupavam funções administrativas e de segurança.



“São quatro meses sem respostas e um posicionamento da Gaia ou da Faetec. Se a gente trabalhou, eles precisam cumprir com o papel deles, não podem ficar omissos. A situação está cada vez mais complicada. As contas estão vencendo e não sei como vou pagar. A geladeira de casa está vazia”, diz outro terceirizado.



A Gaia Service Tech é a antiga empresa Átrio Rio Service, que tinha como mandatário o empresário Mário Peixoto, preso na Operação Favorito, em maio do ano passado, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.



A empresa foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre o caso.



A equipe de reportagem do jornal O DIA também entrou em contato coma Faetec e aguarda um posicionamento.