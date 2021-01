Samir Almeida, sócio da Bob Beef: opções especiais oferecidas por delivery em versão mais exuta do menu PFZ Studio Normal Lima

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 00:00

Para oferecer um cardápio cada vez mais inclusivo nesse ano de 2021, a Hamburgueria Bob Beef, rede com quatro dark kitchens espalhadas pelo Rio de Janeiro, acaba de lançar uma versão mais enxuta do seu menu disponível somente por delivery. Agora, a marca carioca conta com apenas seis combinações de burgers, que ainda podem ter seus discos de costela bovina angus substituídos pelos de carne vegetal. Além dos discos plant-based, com a possibilidade de retirar o bacon e o cream cheese das combinações, a hamburgueria também aposta em duas novas gramaturas para os seus burgers de carne vermelha: 120g e 180g.

Entre as criações do chef Pablo Lamar disponíveis no novo cardápio, merece destaque o Cheese Bob – para quem é fã da clássica combinação de pão, carne e queijo, disponível na versão de carne vegetal (R$ 31,00 - 115g) ou de costela bovina angus (R$ 28,00 - 120g). Servido com molho barbecue artesanal ou maionese do chef Bob, coberto por queijo prato derretido e finalizado com pão de brioche gold selado na manteiga. Outra aposta para esse mês de janeiro é o American Bob – burger vegetal (R$ 36,00 - 115g) ou de costela bovina angus (R$ 33,00 - 120g), servido com queijo cheddar gratinado, finas fatias de bacon crocante (opcional), ketchup de bacon da casa (opcional), cebola caramelizada e pão brioche gold selado na manteiga.



O novo cardápio da Hamburgueria Bob Beef já está disponível nas quatro unidades da rede (Méier, Botafogo, Leblon e Recreio). Os pedidos podem ser feitos pelo app próprio da marca (Bob Beef Artesanal), que oferece condições especiais como frete grátis, ou pelo app do Ifood Brasil.