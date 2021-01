Por O Dia

Publicado 14/01/2021 00:00

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve as suas provas de 2020 adiadas para os dias 17 e 21 de janeiro, por conta da pandemia do coronavírus, está na contagem regressiva. E, para ajudar nos preparativos finais dos mais de cinco milhões de brasileiros inscritos, o Escreva, curso preparatório com foco na redação para o vestibular, oferecerá um aulão gratuito no sábado, às 14h, sobre "Pandemias e Coletividades" no seu canal do YouTube (https://bit.ly/3mZ17iO).

A proposta da aula on-line é oferecer um debate que direcione os principais acontecimentos de 2020, trazendo propostas possíveis para o tema da redação do Enem, de modo que os alunos possam fazer análises críticas e ter ideias de intervenção para os seus textos. A aula será aberta a todos estudantes de escolas públicas e privadas do Brasil.

E terá uma convidada especial: a professora e drag queen Rita Von Hunty, formada em Letras, na área de Língua e Literatura Inglesas pela Universidade de São Paulo (USP), e em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado Rio de Janeiro (UniRio). Também terá a presença da idealizadora do Escreva, a professora de Língua Portuguesa e especialista em redação, Elaine Antunes, além do professor Raphael Kapa, doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Jornalista formado pela UFRJ e Consultor Pedagógico do jornal O Globo.

O professor e ator Guilherme Terreri é criador e performer da drag queen Rita Von Hunty, que ficou conhecida por ter participado da primeira temporada do programa Academia de Drags. Guilherme também criou o canal Tempero Drag, no qual Rita, a personagem principal dos vídeos, aborda debates políticos e discussões do dia a dia com muito bom humor, além de fornecer um espaço à comunidade LGBTQIA . O canal já passa de 600 mil inscritos, com mais de 200 mil visualizações em cada vídeo.

Para mostrar que o seu preparatório de redação vai além da adaptação das aulas presenciais para o formato on-line, Elaine foi à procura de uma personalidade da atualidade que pudesse contribuir ainda mais para a análise crítica dos estudantes nessa reta final para o ENEM. "Acredito que a forma de a Rita se comunicar e passar conteúdos complexos, de um jeito leve, tem muita sinergia com o Escreva. F felizmente, agora, todos os vestibulandos vão poder contar com uma aula especial com o melhor da Rita e do Escreva para o Enem", Elaine Antunes, acrescentando:

"Teremos uma aula com duas horas de duração. Na primeira hora, Rita abordará o tema escolhido e depois eu e o Raphael Kapa falaremos sobre tópicos mencionados pela Rita, além de dicas de técnica de redação para ajudar no dia da prova. Espero ajudar tantos que não tiveram oportunidade de uma formação de qualidade".

O objetivo do Escreva com o aulão da Rita Von Hunty é oferecer um debate que proporcione reflexões críticas sobre a atualidade, com argumentos de autoridade e referências da Literatura, Sociologia, História e Filosofia, bases importantes para a construção de uma redação no vestibular. E para quem deseja uma preparação mais profunda em redação e Língua Portuguesa, o Curso Escreva também está com vagas abertas para 2021. Mais informações em www.cursoescreva.com.br.