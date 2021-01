Acidente com VLT no Centro do Rio Whatsapp O DIA (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 16:31

Rio - Um acidente envolvendo um VLT, na tarde desta quarta-feira, deixou um homem ferido, na altura do Largo da Carioca, no Centro do Rio. Segundo informações, o homem se desequilibrou e caiu na via no momento em que o veículo passava. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h19 e o quartel Central socorreu a vítima. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Por conta do incidente, o VLT informou que as linhas 1 e 3 circulam de forma parcial.

Publicidade

15h40 | #VLTInforma: Devido à incidente com pedestre próximo à Carioca, linhas 1 e 3 circulam de forma parcial.



L1: Praia Formosa x Parada dos Museus

L2: Praia Formosa x Praça XV

L3: Central x Santa Rita — VLT Carioca (@VLTCarioca) January 13, 2021

Em nota, o VLT informou, também, que "segue no acompanhamento do caso para prestar todo o auxílio necessário ao pedestre". Veja a nota na íntegra:

Publicidade

"O VLT Carioca informa que um pedestre se acidentou na tarde desta quarta-feira (13), ao cair sobre a via do VLT na altura da parada Carioca. No momento do ocorrido, um trem se aproximava do local e o condutor conseguiu aplicar a frenagem de urgência em tempo que, junto com os equipamentos de segurança do trem, evitaram consequências mais graves.

Por conta do incidente no momento da chegada do trem, a pessoa ficou sob a composição após o ocorrido, o protocolo de emergência da concessionária foi acionado e o Corpo de Bombeiros compareceu rapidamente ao local, levando o pedestre para atendimento em hospital da região.

O VLT Carioca segue no acompanhamento do caso para prestar todo o auxílio necessário ao pedestre".