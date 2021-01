Dom Eusébio de 88 anos, morreu nesta terça (13) após complicações com Covid-19 Divulgação / Diocese de SJC

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 16:19 | Atualizado 13/01/2021 18:22

Rio - Morreu em decorrência da covid-19, o cardeal Eusébio Oscar Sheid, arcebispo emérito do Rio de Janeiro, aos 88 anos, na tarde desta quarta-feira (13), em São José dos Campos (SP). A informação foi confirmada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Eusébio foi diagnosticado com covid-19 há uma semana e teve complicações no seu estado de saúde por causa do vírus. Ele tinha 60 anos como sacerdote e 39 anos de episcopado.



"O arcebispo emérito do Rio de Janeiro, cardeal Eusébio Oscar Scheid, entregou serenamente sua alma a Deus, no inicio da tarde desta quarta-feira, 13 de janeiro, após longo período de enfermidade, em São José dos Campos (SP), onde residia", noticiou a Arquidiocese do Rio.

Publicidade

Dom Eusébio nasceu em Luzerna, Santa Catarina, no dia 8 de dezembro de 1932. Cursou o ensino fundamental e o ensino médio no Seminário dos Padres do Coração de Jesus em Corupá, SC, dando início a sua trajetória religiosa. Em julho de 2001, ele sucedeu o Cardeal Eugenio de Araujo Sales e tornou-se cardeal dois anos depois, durante o papado de João Paulo II.

Na nota divulgada pela Arquidiocese, sua trajetória mais recente é citada: "Tornou-se cardeal em 21 de outubro de 2003, quando o Papa João Paulo II presidiu o Consistório Ordinário Público para a criação de 30 novos Cardeais. Foi criado cardeal presbítero, com o título da Basílica dos Santos Bonifácio e Aleixo. Participou do conclave que elegeu o papa Bento XVI. Tornou-se arcebispo emérito no dia 27 de fevereiro de 2009, sendo sucedido pelo Cardeal Orani João Tempesta", diz. Quando completou 75 anos, Sheid se aposentou e foi substituído por Dom Orani Tempesta.