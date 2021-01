Por O Dia

As ideias empreendedoras surgem, muitas vezes, de forma inesperada. É preciso, no entanto, estar atento para identificar as oportunidades que se colocam ao nosso alcance pelos movimentos do dia a dia, ter desprendimento para ser disruptivo quando necessário e criatividade para sair da zona de conforto e ir além do que está posto para gerar soluções diante dos desafios que se impõem. Isso porque, por mais que planejemos muitas estratégias, os caminhos traçados podem nos levar a destinos surpreendentes.

É o caso da empresária Liana Segal, CEO do Espaço Médico Brasil, empresa que inovou, há mais de 20 anos, com o primeiro coworking médico do país. Em 2020, ela decidiu, em meio à pandemia, apostar no franchising para expandir o seu negócio, que possui duas unidades na Barra da Tijuca, e lançou o modelo na Expo Franchising ABF Rio Virtual, no final de setembro.

A procura pelo seu estande foi grande, no entanto, as interações suscitaram demandas do público que uma franquia não comportava. O desafio de desenvolver algo que já fidelizasse esses contatos feitos no evento estimulou a empreendedora, que pensou e agiu rapidamente.

"Verifiquei que, mais do que uma franquia de coworking, os visitantes, que possuem espaços ociosos, buscavam comodidade, menos burocracia, mais agilidade, ampla flexibilidade, base tecnológica e um custo mais acessível", conta Liana.

Os fatores elencados evidenciam a preocupação de quem tem consultórios. Com a pandemia, 82% dos médicos tiveram queda de renda, de acordo com a pesquisa "Impacto da Pandemia na Vida do Médico", realizada pelo grupo Médicos sem Jaleco. O mesmo estudo apontou que a média de baixa de receita entre os profissionais foi de 44%, em comparação com o período que antecedeu a crise sanitária, e que quase metade teve redução de faturamento superior a 50%, o que gerou uma disparada na devolução de chaves desses pontos.

Segundo dados do Sebrae, um médico que possui o seu próprio consultório arca com um custo mensal para operar entre R$ 5 mil a R$ 25 mil. Foi com base nesses números que Liana recorreu à sua experiência com economia colaborativa para desenvolver uma plataforma online que unisse as pontas a fim de reverter esse quadro. Surgiu, assim, o Hub de Consultórios Espaço Médico Brasil. Trata-se de uma proposta inovadora que permite o intercâmbio de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e odontólogos em busca de um espaço para atender.

Além disso, propõe clínicas com consultórios bem montados disponíveis para locação por período a um bom custo-benefício, de forma a aproximar esses profissionais dos pacientes no endereço de sua escolha e com todo o suporte logístico e de marcação de consultas. Tudo isso a um investimento que representa apenas 10% das despesas que se teria com o próprio ponto.

"A proposta é uma evolução do modelo tradicional de coworking médico. No Hub de Consultórios, o médico tem à sua disposição uma série de clínicas, preparadas para recebê-lo de forma profissional por um período mínimo de quatro horas semanais e todo o apoio do nosso call center e portal para marcação de consultas. O resultado para o médico é uma maior flexibilidade de horários e possibilidade de atender pacientes de diversos bairros da cidade, sempre com o menor custo possível. Para as clínicas, redução da ociosidade de consultórios vagos e aumento de faturament", explica Liana.

O hub já conta com consultórios na Barra da Tijuca e na Zona Sul, além de estar próximo de chegar aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Ceará. "Novos desafios têm surgido com um dinamismo muito maior do que em outros tempos, ainda mais neste momento, com a pandemia. E as soluções precisam nascer com a mesma agilidade. Com base nesses aspectos, o propósito do Espaço Médico Brasil tem se desenvolvido para além do coworking. Hoje, somos uma empresa de soluções na área da saúde".

