Ação na Prefeitura no BRT Reprodução Tv Globo

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 17:28 | Atualizado 13/01/2021 17:28

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quarta-feira, que a estação do BRT General Olímpio, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, será reaberta aos passageiros nesta quinta-feira (14). Essa é a quinta estação reativada desde o início do ano, após passar por pequenos reparos. As outras quatro estações que voltaram a receber passageiros são Pinto Teles, no Campinho, Bosque Marapendi (Módulo Expresso), na Barra da Tijuca, Tanque, em Jacarepaguá, e André Rocha, na Taquara.



A previsão da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) é que mais três estações do BRT voltem a funcionar até o dia 01 de fevereiro: Praça do Bandolim e Aracy Cabral, ambas na Taquara, e Nova Barra, no Recreio dos Bandeirantes. Todas estão sendo revitalizadas.



Publicidade

Atualmente, existem 52 estações do BRT fechadas, a maioria por problemas de vandalismo e de segurança. Ainda neste mês, a secretaria divulgará um cronograma de reabertura de outras estações.