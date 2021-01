Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida inicia planejamento para reabertura das Casas de Convivência após a vacinação da COVID-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 18:03

Rio - A equipe de inspeção da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida junto ao Secretário Junior da Lucinha deu início, nesta quarta-feira (13), o planejamento de avaliações para reabertura das Casas de Convivência após a vacinação da covid-19.



A ação começou na Casa Bibi Franklin Leal, localizada na Tijuca, zona Norte do Rio, onde atende cerca de 300 idosos da região. A equipe constatou que melhorias precisam ser realizadas, como por exemplo, a colocação de telas contra insetos, fazer o descarte do mobiliário inutilizado, realizar trocas de elementos filtrantes.

Além disso, as medidas preventivas contra o novo coronavírus, que são: uso de álcool gel à 70%, disponibilização de sabão líquido, lixeira de tampa com pedal, uso obrigatório de máscaras em todas as atividades, retirada de objetos decorativos de difícil higienização, afixar em locais visíveis as orientações de combate à covid-19 e delimitação do piso para manter o distanciamento mínimo.



“Temos como objetivo fazer avaliações e verificar as necessidades das unidades quanto às condições sanitárias para um retorno seguro dos usuários. A partir do aparecimento da COVID-19 é necessário se adaptar a um novo normal mesmo com um plano vacinal que vai se iniciar ainda em 2021”, relatou o secretário.



As Casas de Convivência promovem aulas de música, artesanato, expressão corporal, línguas e capoeira.