Enem está marcado para acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 07:28 | Atualizado 14/01/2021 07:40

Rio - A Defensoria Pública da União (DPU) no Rio de Janeiro recomendou ao Governo do Estado e a Prefeitura para que seja adiada a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o estado, agendadas pelo Ministério da Educação (MEC) para começar no próximo dia 17.

O pedido acontece diante da grave situação em que se encontra o estado do Rio de Janeiro, com o crescente número de contaminações e óbitos por Covid-19 e a sobrecarga do sistema de saúde pública.

Publicidade

Segundo a Defensoria, o adiamento das provas visa evitar aglomerações e a disseminação do vírus para os estudantes e profissionais empenhados na realização do exame.



Na Recomendação, os defensores regionais de Direitos Humanos Shelley Duarte Maia e Thales Arcoverde Treiger destacam que a realização das provas encontra-se agendada para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, período em que o estado vivencia um segundo pico de contaminações, tendo o Boletim Epidemiológico do dia 7 de janeiro indicado que a letalidade da Covid-19 na cidade do Rio é de 8,9%, uma das maiores entre as capitais brasileiras, e que representa 229,9 mortos a cada 100 mil habitantes.