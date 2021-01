Bandidos assaltam carro em Guadalupe Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 10:01

Rio - Criminosos foram flagrados retirando um idoso do banco de trás de carro durante assalto nesta quarta-feira, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. De acordo com o 'Bom Dia Rio', da TV Globo, câmeras de seguranças mostraram toda a ação dos dois suspeitos, que estavam armados e em um carro branco.

Nas imagens é possível ver os assaltantes fechando o veículo preto e rendendo a motorista e a mulher que estava no banco do carona. Elas deixam o veículo e na sequência os suspeitos retiram o idoso do banco traseiro. As vítimas ficam na calçada, enquanto os bandidos fugiam com o carro.

Publicidade

Segundo a Polícia Militar, até o momento, não há acionamento da corporação para esta ocorrência.