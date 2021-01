Eduardo Paes na posse do novo comandante da Guarda Municipal Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 13:29

Rio - O prefeito Eduardo Paes empossou o inspetor geral da Guarda Municipal do Rio, José Ricardo Soares da Silva, de 56 anos, em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (14), na sede da instituição, em São Cristóvão, na Zona Norte. Em seu discurso, o prefeito lembrou que, desde 1993, tem acompanhado toda a transformação da GM até se tornar uma das instituições mais respeitadas do município.

"A Guarda Municipal é a Prefeitura nas ruas. O que esperamos é uma guarda altiva, que tenha uma relação de respeito com o cidadão e ao mesmo tempo firme, quando necessário. O inspetor Soares da Silva é um homem sério, de muito trabalho, de muita dedicação. Temos muita confiança na capacidade dele de comandar uma instituição tão importante para todos os cariocas", afirmou Paes.



Com 37 anos de serviços públicos prestados, sendo 29 deles dedicados à Prefeitura do Rio, Soares da Silva foi nomeado Inspetor Geral da Guarda Municipal pela primeira vez no dia 3 de abril de 2020. É o segundo guarda municipal de carreira a assumir o mais alto cargo da instituição. Formado em Letras e pós-graduado em Gestão em Segurança Pública Municipal, possui extenso currículo, com dezenas de cursos de formação e de especialização em diferentes áreas.

"Hoje é um dia muito especial, em que recebo de vossa excelência a nobre missão de comandar a maior Guarda do Brasil e que possui o maior leque de competências em um município. Sabemos da importância de cada guarda municipal neste processo de mudança para fazer uma cidade melhor. Os desafios serão grandes, mas estaremos prontos e preparados para enfrentá-los com muita dedicação e empenho, à frente das adversidades e das intempéries", declarou o comandante.

A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, como o secretário de Ordem Pública (Seop), Brenno Carnevale, representantes das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, entre outros órgãos e entidades. "A Guarda Municipal é uma instituição que soube evoluir no tempo. Hoje, nós temos o Grupo de Operações Especiais (GOE) e o projeto marítimo. Isso demonstra a capacidade e a resiliência da Guarda Municipal em se manter firme em servir à população carioca", ressaltou o secretário Brenno Carnevale.



O evento ainda contou com apresentação da Banda Sinfônica da Guarda Municipal, exposição de equipamentos em ações de socorro, salvamento e resgate dos Grupamentos de Operações Especiais (GOE) e de Defesa Ambiental (GDA), além de demonstrações de técnicas operacionais dos Grupamentos de Guardas Motociclistas, Cães de Guarda e de Operações Especiais.

Criada em março de 1993, a Guarda Municipal do Rio conta hoje com efetivo de 7.450 agentes – o maior entre as Guardas do Brasil - e realiza diversas ações em todo o município, como a fiscalização do trânsito, das estações do BRT e das posturas municipais. É responsável pelo patrulhamento e pelo ordenamento urbano de praias, praças, parques, além de desenvolver atividades especiais em escolas e áreas turísticas e de proteção ambiental, entre outras funções.