PM faz operação no Complexo do Alemão Reprodução/PMERJ

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:18 | Atualizado 14/01/2021 15:13

Rio - Pelo segundo dia seguido, moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, vivem em meio à tensão de uma guerra na região, com tiroteios durante o começo da tarde desta quinta-feira (14). Entre 12h20 e 12h45, o aplicativo Onde Tem Tiroteio - RJ registrou dois alertas de tiroteio no local. O perfil do 'Voz da Comunidade' também informou que há carros blindados da Polícia Militar pelas ruas da comunidade e pediu para que moradores evitem sair de casa.

AGORA



Intenso tiroteio na região da Canitar. Operação da @PMERJ já dura mais de 29 horas. pic.twitter.com/ftaUcBdZg1 — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) January 14, 2021

Publicidade

A presença da PM na comunidade durou mais de 24h. Por volta das 14h, o carro blindado saiu do Complexo do Alemão danificado. Imagens divulgadas por moradores mostram o estado do veículo.

Publicidade

Nas redes sociais, a PM informou que policiais militares da UPP Fazendinha e do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) reforçaram o policiamento no Complexo do Alemão pela manhã.

O mesmo perfil, que é conhecido por repassar informações sobre o que ocorre em comunidades da cidade, denunciou uma situação de abuso de poder por parte dos PMs que estão operando no local. De acordo com o relato do cinegrafista Renato Moura, ele foi revistado e teve seu celular quebrado enquanto fazia imagens da atuação dos agentes no Complexo do Alemão na quarta-feira (13). O caso foi registrado na 22ª DP (Penha).

Publicidade

PM faz operação no Complexo do Alemão

A Polícia Militar informou que policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram atacados a tiros durante um patrulhamento na localidade conhecida como Área 5, na quarta-feira. Houve confronto. Houve a apreensão de um fuzil. Ainda segundo a PM, equipes do Grupamento Tático de Polícia Pacificadora (GTPP) continuam em operação na comunidade.