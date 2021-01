Polícia Civil realiza três prisões em edifício da Avenida Rio Branco REPRODUÇÃO DE VÍDEO/POLÍCIA CIVIL

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:10 | Atualizado 14/01/2021 15:14

Rio - A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira três mandados de prisão em uma empresa suspeita de estelionato em vários estados do país. A operação 'Mercadores de Ilusões', da Civil do Amapá, tenta desarticular um grupo que agia na companhia Multimarcas Consórcios. Ela é suspeita de enganar clientes interessados em adquirir cartas de crédito para adquirir bens de consumo, como imóveis e veículos. A Multimarcas já patrocinou grandes clubes de futebol do país, como Flamengo e Cruzeiro.

Flamengo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicidade

Segundo investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (DECCON) do Amapá, a empresa prometia aos clientes "aquisição de bens (sonhos de consumo) sem burocracia, com condições especiais e facilitadas até mesmo para negativados", a partir de cartas de crédito. No entanto, os contratos firmados eram "imensos (36 páginas), ultraburocráticos, propositalmente produzidos para dificultar a compreensão das vítimas, muitas das quais de baixa ou nenhuma escolaridade".

Depois que o consumidor era direcionado a firmar o contrato, com a proposta de participar do sorteio da carta de crédito, funcionários voltavam atrás, "alegando inúmeras desculpas", como "problema na transmissão do sorteio", "outra pessoa dando lance maior". Assim que o prazo para recebimento do crédito terminava, os consumidores não recebiam o valor devido, nem a devolução dos lances.

Publicidade

Há vítimas que chegaram a ter prejuízo de quase R$ 30 mil. O prejuízo total foi de R$ 170 mil contra mais de 20 vítimas. Foram bloqueados R$ 500 mil para futuro ressarcimento das vítimas.

No Rio, a Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão no endereço da empresa, localizado na Avenida Rio Branco, 125. A Multimarcas, que estampou a marca no uniforme do Flamengo em 2019, foi procurada, mas ainda não respondeu.