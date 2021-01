Criminoso Caio Granada é preso Divulgação/Disque Denúncia

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:56

Rio - O gerente do tráfico de drogas da Favela Cerro Corá, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, Caio César Rodrigues, o Caio Granada, de 26 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (14), em sua casa enquanto dormia. A ação foi realizada por Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da NI da 1° UPP/ 2° BPM, com informações do Disque Denúncia (2253-1177).

Além de gerente de drogas, Caio César, também é acusado de ser tesoureiro do tráfico local e de promover constantes ataques contra policiais da UPP local.



O criminoso era monitorado pela Superintendência de Inteligência e Análise, e pelo NI da 1° UPP/2° BPM, após receber as informações do Disque Denúncia, e foi capturado sem nenhum disparo feito.



Contra ele consta um mandado de prisão e crime tentado, quando o crime que, tendo sido iniciada sua execução, não foi consumado por alguma situação alheia à vontade do criminoso. A ocorrência e o criminoso foram encaminhados para a 9° DP (Catete), onde foi cumprido o mandado de prisão. Caio Cézar já está à disposição da Justiça.