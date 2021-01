O deputado estadual Vandro Família Facebook / Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:50 | Atualizado 14/01/2021 14:59

Rio - O deputado estadual Vandro Lopes Gonçalves, o Vandro Família (Solidariedade), foi vítima de uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira no bairro Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a assessoria do parlamentar, dois criminosos, que não foram identificados, tentaram roubar o veículo em que o político estava junto com um segurança, o motorista e uma assessora de imprensa.

Na ação, houve troca de tiros. O segurança de Vandro reagiu e conseguiu fazer com que os bandidos fugissem, e deixassem para trás uma moto roubada minutos antes. Em sua página no Facebook, o político postou um texto agradecendo por todos "terem saído bem".

Publicidade

Carro em que deputado estava foi atingido pelos criminosos Divulgação

"Saímos ilesos e conseguimos recuperar uma moto roubada. Me comprometo, mais do que nunca, em procurar meios junto ao governo do Estado, para que a população exerça seu direito de ir e vir em segurança. Contem comigo", dizia um trecho da mensagem.

Publicidade

O caso foi registrado na 62ª DP (Imbariê). Procurada para comentar sobre o acontecido, a Polícia Militar não deu retorno até a publicação desta matéria.