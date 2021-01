Policiais da UPP do Alemão salvam vida de cavalo vítima de maus-tratos Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2021 15:59 | Atualizado 14/01/2021 16:34

Rio - Em parceria com a ONG Paraíso dos Focinhos, a Subsecretaria Estadual RJPET, a Secretaria Municipal de Proteção Animal, e o projeto Anjos de 4 Patas, agentes da UPP Complexo do Alemão resgataram, nesta quarta-feira, um cavalo vítima de maus-tratos. Os PMs solicitaram o resgate do animal junto à Secretaria Municipal de Proteção Animal.

Durante a madrugada, os policiais abrigaram o cavalo dentro da sede da UPP Complexo do Alemão, na Zona Norte. Pela manhã, voluntários da ONG Paraíso dos Focinhos foram até o local buscar o animal. O resgate levou cerca de uma hora. A carroça de transporte do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) já estava no local para levar o Alemão, batizado em homenagem aos PMs.

De acordo com o secretário municipal de proteção animal, Vinicius Cordeiro, a secretaria atuará em defesa dos equinos e animais de grande porte com ações de fiscalização, monitoramento e controle de maus-tratos. O secretário pretende também intervir na antiga prática de tração animal.



"A Subsecretaria RJPET trabalha, em parceria com as ONGs e protetores, para evitar que situações como essa se repitam e para dar aos animais o tratamento que eles merecem,” finalizou Marcelo Queiroz, secretário estadual, a frente da RJPET.



A ONG Paraíso dos Focinhos é uma das poucas que fazem resgate de cavalos no Rio de Janeiro. Presidente da organização, Hanri Soares explicou que existe uma estrutura montada há dois anos para equinos, com a presença de veterinários e também de espaços para os cavalos correrem e fazerem exercícios.



"Quando a gente resolveu fazer esse tipo de resgate, tivemos que montar essa estrutura paralela a que temos para cães e gatos. Hoje temos 450 animais entre cães, gatos e cavalos. Eu tenho um prazer muito grande de resgatar cavalos porque sei como eles sofrem nas mãos de carroceiros, com feridas nas patas e outros maus tratos. Para mim é muito gratificante quando a gente consegue resgatar um cavalo, até porque esse tipo de resgate não é fácil. É toda uma estrutura muito mais complexa, que necessita de veterinários e frete, por exemplo. Agora o Alemão vai pro nosso haras, curtir sua vida com dignidade com outros cavalos que temos aqui. Agradeço a PM, a Prefeitura, ao Governo e a todos. Unidos somos mais fortes", agradeceu.