Rio - A pista sentido Aterro do Flamengo, no Túnel Marcello Alencar, na Zona Sul do Rio, foi reaberta após ser interditada por um carro que pegou fogo por volta das 16h desta quinta-feira (14). A passagem ficou fechada por pouco mais de 30 minutos. O carro foi retirado do local às 16h38 e não houve registro de feridos.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o desvio dos carros foi feito na pista de acesso à Via Binário. Também foi liberada a descida do Gasômetro para a Via Expressa, que havia sido fechada por conta do acidente. Neste momento, o trânsito ainda tem lentidão na região, com impactos principalmente na Via Expressa do Porto, no sentido Túnel Prefeito Marcello Alencar, e na saída da Av. Francisco Bicalho para a Via Expressa do Porto.

Para evitar o congestionamento, os motoristas que seguem da Avenida Brasil/Linha Vermelha para a Zona Sul devem priorizar o uso da Avenida Francisco Bicalho e a Avenida Presidente Vargas. Outra opção é seguir pela pista da Via Binário em direção à Praça Mauá.