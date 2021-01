Criminosos sequestraram veículo em que estava Rafael Capela e seu pai, Flavio Miranda Reprodução/TV Globo

Rio - O menino Rafael Capela da Silva Gabriel, de sete anos, baleado durante um confronto entre criminosos e policiais em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, foi submetido a uma nova cirurgia, nesta quinta-feira (14), no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. O quadro da criança é estável, de acordo com informações de familiares. Segundo a mãe de Rafael, Marcele Capela, a operação foi um sucesso, mas o garoto continuará internado e ainda precisará passar por outras intervenções.

"O Flávio (pai de Rafael) acabou de me ligar e aliviar meu coração. Ele conversou com o médico e o doutor disse que está correndo tudo conforme o planejado para hoje. O meu filho conseguiu colocar a bolsa de colostomia e um cateter na bexiga e está evoluindo cada vez mais. Agora, o cirurgião que ficou responsável pela parte abdominal do Rafael saiu e vai entrar outro do setor ortopédico, porque, como já foi divulgado, ele quebrou a bacia e o fêmur e, por conta disso, vai passar por outra operação. Se Deus quiser, dará tudo certo”, disse Marcele.

A mãe do menino, muito emocionada, ainda explicou que, apesar de Rafael estar apresentando melhora e estabilidade no quadro de saúde, o caminho para que ele receba alta do hospital é longo e que será necessário muita oração para ajudar.

"Esta foi a primeira cirurgia de algumas que o meu filho vai precisar e tomara que todas corram muito bem daqui para frente, perfeitamente como foi a de hoje. Aproveito para agradecer a todo mundo que fez orações, mandou forças e pensamento positivo para a recuperação dele. Mesmo estando estável, o Rafael ainda vai precisar que muita gente ore para que ele possa sair dessa situação e ter alta médica. Vamos tentar manter firme essa corrente”, agradeceu ela.

Veículo da família foi sequestrado por bandidos

Na manhã da última terça-feira (12), o pai de Rafael Capela, Flavio Miranda, levou a esposa de carro para o trabalho e voltava para casa com o filho, quando homens armados que fugiam de uma operação policial roubaram o veículo em que estavam. O confronto aconteceu na Rua Agrário Menezes, em Vicente de Carvalho, a 200 metros da casa da família. Segundo os familiares, Flávio e o menino de sete anos foram feitos de escudo humano por um dos bandidos, quando os policiais atiraram.

De acordo com a Polícia Militar, um suspeito foi morto no combate com os agentes e outro baleado. O ferido, sob custódia, também foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas. Um tio de Rafael, revoltado com o ocorrido, chegou a avançar até a viatura da Polícia Militar para confrontar o suspeito.