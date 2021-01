Aramis da Silva Bittencourt, de 33 anos. Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 17:42 | Atualizado 14/01/2021 18:05

Rio - Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), com apoio de informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam, na madrugada desta quarta-feira (14), Aramis da Silva Bittencourt, de 33 anos, foragido da Justiça. Integrante do tráfico de drogas da comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, ele foi localizado no Hospital Municipal Lourenço Jorge (HMLJ), na Barra da Tijuca. O criminoso estava internado no local há mais de uma semana, com nome falso de Lucas Anderson, após sofrer um ferimento no braço.



Ele estava na condição de evadido do Sistema Penitenciário, após ter recebido pela Justiça, em 2017, o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) e nunca mais ter retornado à sua unidade prisional. Em sua ficha criminal, constam anotações por tráfico e roubo.



A ocorrência foi conduzida para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis, ficando o criminoso à disposição das autoridades.



O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:



WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099



Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/



Telefone do Disque-Denúncia: (21) 2253-1177



Aplicativo "Disque Denúncia RJ"



https://twitter.com/PProcurados (mensagens)