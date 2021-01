Por O Dia

Publicado 15/01/2021 00:00

Nove alunos da Escola Técnica Estadual de Santa Cruz, unidade que pertence a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), foram contemplados em 2020 no Prêmio por Excelência no Estudo, uma iniciativa da siderúrgica Ternium, considerada a maior da América Latina.

Foram avaliados os resultados acadêmicos de estudantes de ensino médio de escolas públicas localizadas nas proximidades da empresa no ano anterior. Cada jovem recebeu uma bolsa no valor de R$ 2,5 mil (dois mil e quinhentos reais). O prêmio tem o objetivo de estimular, destacar, reconhecer e valorizar os alunos pelo desempenho nos estudos durante o ano letivo do ano anterior e incentivar a excelência na educação.

Esta foi a primeira vez que a escola da Faetec concorreu à premiação, que chegou a sua segunda edição. Em função da pandemia, não houve cerimônia de premiação, mas já começaram os preparativos para abrir um novo concurso em março deste ano. A aluna Laura Cassia, 17 anos, que está terminando o curso Técnico em Informática, contou ter guardado 2/3 do valor recebido na bolsa para investir nos estudos este ano.

"Quando descobri que tinha sido aprovada, eu fiquei bem feliz porque eles avaliaram as minhas notas e o meu desempenho na escola. Como pretendo fazer faculdade de Ciências da Computação, com este valor, quero comprar um computador novo, que será essencial para a minha faculdade, ou ainda com algo que eu precise com maior urgência", avaliou Cassai, que mora a aproximadamente 29 quilômetros da unidade escolar, no Recreio.

Para a jovem Julia Jeronimo, estudante do curso Técnico em Administração da Faetec Santa Cruz, o prêmio foi uma confirmação de que o seu bom desempenho nos estudos não foi em vão. "Eu me considero uma boa aluna e me esforço bastante para ter sempre boas notas, sugar o máximo dos estudos e das orientações dos professores. Fiquei sabendo da premiação e me empolguei para participar porque sei do meu potencial e que poderia concorrer", revela, acrescentando.

"Fiz a inscrição e aguardei com ansiedade o resultado. Quando soube que estava entre as selecionadas, fiquei muito feliz e quis dividir logo a notícia com a minha mãe e minha irmã, que são as minhas grandes incentivadoras", contou Julia, que torce para ser selecionada no próximo concurso por ter realizado todas as atividades remotas aplicadas pela escola em 2020.

"É um orgulho ter alunos da Faetec selecionados para este prêmio. O mérito é totalmente deles, que se empenharam, conquistaram um excelente rendimento nas matérias e tiveram uma ótima assiduidade nas aulas. Nós, como instituição, buscaremos sempre oferecer uma educação de qualidade. Queremos que os nossos alunos alcem voos cada vez maiores", comentou, orgulhoso, o presidente da Faetec, João Carrilho.