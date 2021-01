Casal é preso acusado de roubar carros em rua do Méier, Zona Norte do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 18:55 | Atualizado 14/01/2021 18:57

Rio - Um casal, sem identidade revelada, foi preso na tarde desta quinta-feira (14), na Rua Dias da Cruz, no Méier, Zona Norte do Rio, suspeito de praticar roubos de carro na região. Policiais da Operação Méier Presente realizavam um patrulhamento de rotina na rua, quando foram informados por um taxista que haviam um homem e uma mulher cometendo crimes no local.



A equipe, então, interceptou um táxi em que os bandidos, com as mesmas características informadas pelo taxista, haviam entrado. A abordagem foi feita e com eles foi encontrado um pedaço de graveto, usado como 'arma' para enganar as vítimas.

A dupla foi levada para a 26º DP (Méier), onde foram reconhecidos por uma vítima que teve o seu carro roubado no dia 8 de janeiro, no mesmo local em que foram presos. Uma outra vítima, que teve seu carro roubado no dia 1 de janeiro, também reconheceu o casal.

Os dois vão responder pelo crime de roubo e já estão a disposição da Justiça.