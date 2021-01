Mapa de risco de Covid-19 no Rio Reprodução

Rio - O segundo Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado pela Prefeitura do Rio, na manhã desta sexta-feira, mostra um rápido avanço da doença em todo estado. De acordo com a nova lista, 28 bairros têm risco alto para o coronavírus, dez a mais que na semana passada

Apenas cinco regiões apresentam risco moderado para a doença. Até o momento, nenhuma área da cidade está com risco muito alto ou baixo para a Covid-19.

Publicidade

Bairros com alto risco para a Covid-19:

Zona Norte: Tijuca, São Cristóvão, Rio Comprido, Ramos, Vila Isabel, Ilha do Governador, Penha, Méier, Irajá, Inhaúma, Madureira, Pavuna, Vigário geral e Anchieta

Zona Oeste: Bangu, Campo Grande, Guaratiba, Santa Cruz, Jacarepaguá, Cidade de Deus e Barra da Tijuca

Zona Sul: Botafogo, Copacabana e Lagoa

Região Central: Portuária, Centro e Santa Teresa

Ilha de Paquetá

Publicidade

Bairros com risco moderado:

Zona Norte: Jacarezinho, Complexo do Alemão e Maré

Zona Oeste: Realengo

Zona Sul: Rocinha

Publicidade

Esse balanço foi dividido por Região Administrativa, com o objetivo de combater a doença através de medidas específicas para cada localidade.

Recomendações à população para a utilização dos espaços públicos:

Publicidade

Áreas de risco moderado - fica permitido o acesso à população aos espaços públicos desde que haja cumprimento das medidas protetivas permanentes; se respeite o distanciamento social de 2 metros ou 1,0 m com mitigação de risco, onde 2,0 m não forem viável; é obrigatório a ampliação do horário de funcionamento.

Áreas de risco alto - limitação de público em 1/2 da capacidade do espaço; é obrigatório a ampliação do horário de funcionamento.

Publicidade

Áreas de risco muito alto - limitação de público em 1/3 da capacidade interna do estabelecimento; vedada a entrada para maiores de 60 anos e/ou pessoas com situações clínicas de extrema vulnerabilidade; é obrigatório a ampliação do horário de funcionamento.

Na quarta-feira, o prefeito Eduardo Paes comentou que a fiscalização da prefeitura sobre as normas do decreto sobre as normas de funcionamento dos estabelecimentos comerciais será feita por amostragem, por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop). "Vamos escolher determinadas boates, quiosques, bares que possam ter maior risco de contaminação e ir fiscalizando".

Publicidade

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, a Secretaria municipal de Saúde fará ações de conscientização nas áreas de lazer das orlas das praias, neste domingo. E que, caso haja descumprimento, será necessário realizar multa individual para quem não estiver utilizando máscara ou quem estiver em aglomerações em alguma região, e também para estabelecimentos comerciais que estiverem descumprindo as regras.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até esta quinta-feira, 473.648 casos confirmados e 27.441 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 4.211 novos casos e 200 mortes. Entre os casos confirmados, 436.432 pacientes se recuperaram da doença.

Publicidade

De acordo com Soranz, somente nove pessoas aguardam por leitos há mais de 24 horas na rede municipal. Ainda segundo ele, novos profissionais de saúde devem ser contratados para a abertura de 50 novos leitos para o combate ao vírus na próxima semana.



Vacinação

Publicidade

Eduardo Paes disse que o plano municipal de vacinação contra a Covid-19 deve ser anunciado neste domingo. Segundo ele, a previsão do início da imunização deve acontecer no dia 20 de janeiro.

"Ao que tudo indica, a vacina vem dia 20, e domingo o Daniel deve apresentar o programa de vacinação. Na quarta, se Deus quiser (tem início). A vacina que vier vai ser muito bem vinda. A prefeitura vai aplicar a vacina que o Ministério da Saúde disponibilizar. Reitero meu apelo que é uma vergonha não ter empatia e respeito ao próximo. Não estamos fazendo lockdown e sim fazendo regras necessárias para esse momento", declarou o prefeito.

Publicidade

Soranz explicou que as doses serão aplicadas em mais de 450 locais na cidade, entre clínicas da família, centros municipais de saúde, escolas e locais no modelo drive-thru. Segundo o secretário, o número de pessoas a serem imunizadas neste primeiro momento dependerá da quantidade de doses que chegará ao estado.

"Essa definição é via Plano Nacional de Imunização. A vacina começa a ser distribuída dia 18 para começar dia 20 pela manhã. Provavelmente o sábado (dia 23) será o dia de maior vacinação. A princípio, vale o que está: idosos em abrigos, quilombolas e indígenas em aldeias e profissionais de saúde. Como a quantidade de vacina é limitada e vai vir de acordo com a quantidade de produção, é importante que a gente limite as faixas etárias e os grupos. Vamos respeitar o calendário do Ministério da Saúde", esclareceu.

Publicidade

Primeira etapa da vacinação estava dividida em quatro subgrupos, mas pode sofrer alterações:

1ª fase: idosos acima de 75 anos de idade; trabalhadores da saúde; indígenas, idosos em instituições de longa permanência, como asilos.

2ª fase: idosos na faixa etária de 60 a 74 anos.

3ª fase: pessoas com comorbidades.

4ª fase: professores; profissionais das forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema prisional; privados de liberdade.

Publicidade

Liberação de área de lazer

Nesta quinta-feira, foi publicada no Diário Oficial (DO), a resolução das secretarias de Saúde, estadual e municipal, trazendo novas medidas contra o coronavírus, com restrições e flexibilizações de atividades, como a liberação de áreas de lazer particulares, como piscinas de condomínio.

Publicidade

O texto prevê que as áreas de lazer dos prédios devem ampliar o horário de funcionamento, e os condomínios precisam observar as normas de higiene.

A capacidade de público depende do risco para o coronavírus, estabelecido pelo Centro de Operações e Emergências – COE covid-19, a partir do boletim epidemiológico semanal. O último boletim, divulgado no dia 8, trazia 18 bairros com risco alto (Confira a lista no final da reportagem).

Publicidade

Em bairros com risco moderado não há limitação. Já em locais com risco alto, a limitação de público deve ser de 2/3 da capacidade interna. Em regiões com risco muito alto é permitida metade da capacidade.

Decreto revoga a presença de público nos estádios

Publicidade

Também nesta quinta-feira, a Prefeitura do Rio publicou o decreto que revoga a presença de público nos estádios cariocas. A volta dos torcedores nas arquibancadas estava prevista na resolução conjunta. No entanto, o prefeito Eduardo Paes disse, em uma rede social, que iria revogar a medida horas depois da publicação no DO.

"A decisão de liberar os estádios com uma ocupação mínima de 1/10 está correta tecnicamente de acordo com nossa secretaria de saúde. No entanto, obviamente trata-se de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada. Mínima* não! Máxima!", escreveu o prefeito.