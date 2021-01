O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM) Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 13:24

Rio - O prefeito Eduardo Paes reafirmou, na manhã desta sexta-feira, que o plano de vacinação deve começar no dia 20 de janeiro. Apesar de ter uma data para o inicio da imunização, o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que ainda não sabe se a quantidade de doses pode afetar ou não o público-alvo que irá receber a vacina nesta primeira fase.

"Ao que tudo indica, a vacina vem dia 20, e domingo o Daniel deve apresentar o programa de vacinação. Na quarta, se Deus quiser (tem início). A vacina que vier vai ser muito bem vinda", declarou o prefeito durante a apresentação do segundo Boletim Epidemiológico da Covid-19, que mostra 28 bairros com risco alto para o coronavírus, dez a mais que na semana passada.

Publicidade

"A prefeitura vai aplicar a vacina que o Ministério da Saúde disponibilizar. Reitero meu apelo que é uma vergonha não ter empatia e respeito ao próximo. Não estamos fazendo lockdown e sim fazendo regras necessárias para esse momento", acrescentou Paes.

Logística

Publicidade

Daniel Soranz explicou que as doses serão aplicadas em mais de 450 locais na cidade, entre clínicas da família, centros municipais de saúde, escolas e locais no modelo drive-thru. Segundo o secretário, o número de pessoas a serem imunizadas neste primeiro momento dependerá da quantidade de doses que chegará ao estado.

"Essa definição é via Plano Nacional de Imunização. A vacina começa a ser distribuída dia 18 para começar dia 20 pela manhã. Provavelmente o sábado (dia 23) será o dia de maior vacinação. A princípio, vale o que está: idosos em abrigos, quilombolas e indígenas em aldeias e profissionais de saúde. Como a quantidade de vacina é limitada e vai vir de acordo com a quantidade de produção, é importante que a gente limite as faixas etárias e os grupos. Vamos respeitar o calendário do Ministério da Saúde", esclareceu.

Publicidade

De acordo com Sonraz, o plano de imunização para o município do Rio será apresentado em mais detalhes neste domingo.



Uso emergencial

Publicidade

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, os imunizantes devem ser distribuídos assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) validar o uso emergencial.

A reunião da Anvisa que vai bater o martelo sobre os pedidos do Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceira com o consórcio Astrazeneca/Oxford, será realizada no próximo domingo.

Publicidade

O governo de São Paulo afirma que a Coronavac, do Butantan, apresentou eficácia geral de 50,38%.