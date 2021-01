Policias civis apreenderam drogas e outros materiais durante a operação Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 12:41 | Atualizado 15/01/2021 12:41

Rio - Policiais civis da 108ª DP (Três Rios), com apoio da 105ª DP (Petrópolis), 106ª DP (Itaipava), 107ª DP (Paraíba do Sul) e cães da Guarda Municipal, realizaram, nesta sexta-feira (15), a "Operação Croupier". A ação teve como objetivo cumprir 13 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão contra uma organização criminosa conhecida como "Jogadores de Três Rios", responsáveis pela distribuição de drogas para as cidades de Três Rios e Comendador Levy Gasparian, na Região Centro-Sul do Rio. Durante o processo, cinco pessoas foram presas e quatro mandados de acusados que já estão presos foram cumpridos. Os agentes também apreenderam 712 pinos de cocaína e 704 tabletes de maconha.



Segundo os agentes, as investigações começaram no mês de setembro de 2020, após elucidação de um homicídio, em que um dos autores era integrante da quadrilha. Os criminosos foram identificados e os policiais descobriram que a droga era preparada na Comunidade Parque União, no Complexo da Maré, no município do Rio de Janeiro, e transportada para a cidade de Três Rios, onde os traficantes faziam a distribuição do material.



As investigações continuam para identificar outros envolvidos na organização criminosa.