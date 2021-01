Por O Dia

Publicado 15/01/2021 13:02 | Atualizado 15/01/2021 13:04

Motorista de aplicativo de passageiros foge de assalto e joga o carro contra os bandidos.

Crédito: Divulgação #ODia pic.twitter.com/iYdpezvMuK — Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2021

Rio – Um motorista de aplicativo de passageiros reagiu a uma tentativa de assalto avançando com o carro contra os bandidos. A cena foi registrada por câmeras de monitoramento de segurança. Segundo testemunhas, o caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (14) na Avenida Presidente Costa e Silva, no Centro de Mesquita, na Baixada Fluminense.Na imagem, é possível perceber que o motorista está com o carro estacionado na calçada atendendo duas mulheres que seriam passageiras. Ao perceber a aproximação dos bandidos, um deles armado, ele acelera o carro na direção deles e consegue escapar do assalto.O 20º BPM (Mesquita) disse que não houve nenhum acionamento de ocorrência naquela região.Policiais da 53ª (Mesquita) informaram que não houve nenhum registro na delegacia.