Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 477.044 casos confirmados e 27.591 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 3.396 novos casos e 150 mortes. Entre os casos confirmados, 441.796 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 68.3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 60.5%.

Prefeitura reafirma início da vacinação dia 20

O prefeito Eduardo Paes reafirmou, na manhã desta sexta-feira, que o plano de vacinação deve começar no dia 20 de janeiro . Apesar de ter uma data para o inicio da imunização, o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que ainda não sabe a quantidade de doses do primeiro lote que será enviado pelo Ministério da Saúde, com previsão de chegar ao Rio entre domingo e segunda. Mas a prefeitura afirma que o acordo com o governo federal é para vacinação de 2,3 milhões de pessoas, que compõem os públicos-alvos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunização.