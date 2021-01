Eduardo Paes Reprodução / Redes Socias

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 11:55 | Atualizado 16/01/2021 12:20

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou em uma live, neste sábado, que descarta a possibilidade de um lockdown no município. Paes ainda reforçou que caso seja necessário, as medidas de combate à covid-19 serão mais rígidas. "Não há previsão de lockdown, o lockdown acontecerá se houver uma necessidade".

"Nós não flexibilizamos absolutamente nada, o que a gente fez foi estabelecer regras. O que nós fizemos foi estabelecer regras claras com uma resolução publicada essa semana, classificando por região administrativa, risco moderado, risco alto, risco muito alto. Para cada situação, dentro dos níveis de risco, você tem restrições que vão ser estabelecidas. Isso foi elaborado por especialistas, não por mim", informou o prefeito.

A live foi realizada no carro, enquanto o prefeito voltava da reabertura do Passeio Público, na Lapa. Ao passar pelo Aterro do Flamengo, Paes se irritou ao flagrar uma turma tirando fotos de formatura. "Ai é complicado, as pessoas não colaboram. Eu passei aqui agora [no Aterro do Flamengo] e está tendo gente aglomerada fazendo foto de formatura. É super legal, um momento importante na vida de todo mundo, tirar uma foto com o Pão de Açúcar atrás é incrível, é uma foto muito tradicional e típica, mas a gente vive um momento de restrição".

Paes ainda informou que na decisão desta quarta-feira, de liberar o público em estádios, houve um equívoco . "Teve um erro no negócio de estádio, obviamente aquilo foi um equívoco que eu corrigi na manhã da publicação da resolução conjunta entre estado e município. Agora, é óbvio que se as pessoas não respeitarem esse distanciamento social, não tiverem o mínimo de vergonha, aí a gente precisa tomar medidas mais drásticas".

Ele ainda falou sobre a reabertura das áreas de lazer, e afirmou que o comitê científico avalia que estar em um espaço aberto é mais saudável do que em espaços fechados. "Vamos observar amanhã como que caminha essa abertura da área de lazer, se tiver problema, aglomeração, acaba semana que vem de novo. Se continuarem insistindo, a gente vai jogar mais duro nesse negócio. Eu estou atento, nós vemos um aumento de reincidência, um aumento da doença e isso exige das pessoas ação, com conscientização".



O prefeito ainda pediu a colaboração da população, para que a "vida continue girando". "A normalidade não vai se ter, desde que começou essa pandemia não se tem, mas que a gente possa avançar".

Sobre os leitos para a covid-19 nos hospitais municipais, Paes afirmou que a fila de espera reduziu e que a prefeitura está abrindo novos leitos. "Os leitos, nós diminuímos de 150 pessoas na fila, pra vinte e poucas na fila de espera de leitos, não estamos tendo problemas com leitos nesse momento, continuamos abrindo leitos, isso é muito importante".

Em relação a vacinação, Paes afirmou que ainda há "umas incertezas" e aguarda a posição do governo federal. O prefeito ainda reforçou que no Rio, "tanto faz se for a CoronaVac ou AstraZeneca", porque as duas têm a eficácia comprovada e funcionam. "Parem de acreditar em besteira, em jogo político nesse negócio",

Incêndio em Santa Cruz

Na mesma live, Paes falou sobre o incêndio que aconteceu, nesta quinta-feira, em um conjunto habitacional em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Ele afirmou que a prefeitura irá disponibilizar um aluguel social até "encontrar uma solução definitiva".

LEIA MAIS: Moradores desabrigados por incêndio em Santa Cruz querem aluguel social

"Estive lá pessoalmente e conseguimos um abrigo para as pessoas naquela noite. Felizmente nenhuma vítima, nenhum óbito, que é o que sempre nos preocupa mais", ressaltou.

