Três homens são mortos durante operação no Fallet Fogueteiro e Coroa

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 13:22 | Atualizado 16/01/2021 13:24

Rio - Três homem foram mortos durante uma operação nas favelas do Fallet Fogueteiro e Coroa, localizadas na região Central do Rio, neste sábado. Participaram da ação policiais militares da 18º DP (Praça da Bandeira) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), ligada à Polícia Civil.

De acordo com a polícia, os homens mortos teriam ligação com o tráfico e teriam participado da invasão do Morro da Mineira.

Na ação também foram apreendidos um fuzil FAL calibre 7,62 x 51 mm, três pistolas importadas calibre 9mm, 5 granadas, diversas munições calibre .30, 7,62 e 9mm, carregadores, aparelhos celulares, veículos roubados e drogas, tanto em tabletes quanto endoladas.