Aracy Cabral será a sexta estação reativada desde o início de 2021 Divulgação / BRT

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 13:58

A estação do BRT Aracy Cabral, na Taquara, será reaberta na próxima segunda-feira (18) aos passageiros depois de passar por pequenos reparos. Sua reforma será concluída neste domingo (17). Desde o início do ano, esta será a sexta estação reativada. A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) prevê ainda que outras duas voltem a funcionar até o dia 1º de fevereiro: Praça do Bandolim, também na Taquara, e Nova Barra, no Recreio dos Bandeirantes.

As outras cinco estações que já voltaram a receber passageiros foram Pinto Teles, no Campinho, Bosque Marapendi (Módulo Expresso), na Barra da Tijuca, Tanque, em Jacarepaguá, André Rocha, na Taquara, e General Olímpio, em Santa Cruz.

Ao todo, 51 estações do BRT estão fechadas no momento, em sua maioria por problemas de vandalismo e de segurança. Ainda neste mês, a secretaria divulgará um cronograma de reabertura de outras estações.