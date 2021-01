Portal dos Procurados pede informações sobre morte de Rafaella PORTAL DOS PROCURADOS

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 22:21 | Atualizado 16/01/2021 23:11

Rio - O Portal dos Procurados divulgou neste sábado (16) um cartaz em busca de informações que possam levar aos envolvidos no assassinato de Rafaella Horsth, de 19 anos. A jovem foi morta a facadas na última quinta-feira (14), na rua de casa, em Parada Morabi, distrito de Duque de Caxias. Rafaella foi encontrada ensanguentada e com sinais de estupro.

A Delegacia de Homícidios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e pede a colaboração de quem possa ter informações sobre os autores do crime. O Portal dos Procurados recebe denúncias anônimas no Whatsapp (21) 98849-6099. O informante anônimo também pode ajudar via Disque Denúncia (2253-1177).

Rafaella foi encontrada por um vizinho e levada ainda com vida ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Sacaruruna. A jovem, no entanto, não resistiu aos ferimentos. "Ela estava no meio do mato, agonizando e com as roupas levantadas. Eu vi duas perfurações na perna, duas na barriga e uma peito", conta o primo Celso Horsth. "A colocamos no carro do meu irmão e ela já estava respirado muito fraco, dando aquele suspiro, como se tivesse com falta de ar. A gente ficou tentando falar com ela para mantê-la acordada, mas ela já não estava falando mais, forçando para respirar".

Rua deserta e escura

O técnico em manutenção de celulares diz que a rua onde tudo aconteceu é muito escura e deserta, com poucos moradores no local. Mas mesmo assim, eles não imaginavam que uma violência dessa gravidade pudesse acontecer na região.

"Aqui não é perigoso, mas é uma área que é muito escura e muito deserta. A casa dela é a penúltima da rua. A última casa da rua não tem nem morador. Da equina que ela mora até a casa dela, que dá uns 100 metros, só tem, no momento, o pessoal da casa dela", calcula Celso.

Rafaella tinha quatro irmãos e morava com uma de 15 anos, a mãe e o pai. Todos estão inconformados com a violência que ela sofreu tão precocemente. Celso conta que os pais da jovem estão se sentindo culpados pelo que aconteceu. Os dois nasceram e se conheceram na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital, e deixaram a região para fugir da violência.

"Eles estão muito abalados. O pai dela dizia que para evitar que tivesse que render homenagem para bandido e que acabasse fazendo alguma besteira, preferiu sair da favela e isso aconteceu fora da favela", lamenta o primo.