Por O Dia

Publicado 18/01/2021 12:38

Rio - A Secretaria Municipal de Educação (SME) abre nesta terça-feira, a partir das 8h, a última fase do calendário de matrículas para a rede de ensino do Rio: a de novos alunos que estudarão nas turmas de pré-escola, ensino fundamental e Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

A inscrição será recebida até o domingo, 24/1, no endereço eletrônico www.matricula.rio . Os alunos que já estudam nas unidades escolares do município terão a matrícula renovada automaticamente, com vaga garantida, e não necessitam acessar o site. Estudam na Pré-escola, Ensino Fundamental e EJA alunos a partir dos 4 anos.Estudam na rede municipal cerca de 644 mil alunos em 1.543 unidades escolares. Para atender a esse contingente, a Secretaria Municipal de Educação conta com 39.178 professores e 13.721 funcionários de apoio administrativo, totalizando em 52.788 a quantidade de profissionais em atuação no setor.Para realizar a transferência de alunos da rede particular ou outros entes federativos para a Rede Municipal do Rio de Janeiro dos alunos da Pré-escola, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos basta acessar o site www.matricula.rio e realizar a escolha da opção que melhor lhe atenda dentro das vagas existentes. Para confirmação da matrícula, o responsável deverá comparecer à escola selecionada no dia útil seguinte ao dia da escolha da unidade escolar no site.18 a 21/12/2020 – Educação Especial – alunos a partir de 4 anos com deficiência.05 a 10/01/2021 – Creche – crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses.08 a 13/01/2021 – Pré-escola/Ensino Fundamental e EJA (transferência interna) – alunos de 4 anos em diante.19 a 24/01/2021 – Pré-escola/Ensino Fundamental e EJA (alunos novos) – alunos de 4 anos em diante