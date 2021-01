Supermercados e Shoppings Centers disponibilizaram mais de 200 unidades no Estado do Rio para servirem de pontos de vacinação Daniel Castelo Branco

Por Beatriz Perez

Publicado 18/01/2021 13:39 | Atualizado 18/01/2021 13:40

Rio - Um acordo de cooperação entre o Governo do Estado e as associações de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) e Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) foi firmado na manhã desta segunda-feira (18), no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. O acordo prevê o uso de cerca de 200 espaços, entre eles estacionamentos e estabelecimentos associados, como pontos de vacinação contra a Covid-19 no Rio.

Segundo o presidente da Asserj, Fabio Queiróz, são 180 supermercados e mais de 30 shoppings disponibilizados para a ação. "Sabemos que supermercados tem capilaridade em todo Estado. A gente espera que, com isso, desafoguem os postos de saúde para que não haja aglomeração e agilize para que a vacina chegue mais rápido para todos os cidadãos do Rio", disse o presidente.

Ainda não há previsão de início de vacinação nas unidades oferecidas. "A Secretaria de Saúde irá visitar esses pontos e decidir quais vão usar e o momento que vão usar também", diz Queiróz. O presidente da Asserj complementa que a medida que a população seja mais convocada aos pontos, os supermercados serão utilizados.

A logística de como será a vacinação nos locais será estruturada pela Secretaria Estadual de Saúde. "Pode ser em estacionamentos, no interior das lojas, ou dos shoppings ou nos centros médicos que já existem nos supermercados e Shoppings.

O termo foi assinado pelo chefe da Casa Civil do Estado do Rio, Nicola Miccione, o secretário de Relações Insitucionais, André Lazaroni, a subsecretária de Saúde Claudia Melo, o presidente da Asserj, Fábio Queiróz, e o conselheiro da Abrassi Wander Jordano.

O governador Cláudio Castro e o secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves, não participaram por conta de problemas técnicos no voo de retorno de São Paulo, onde se reuniram com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.