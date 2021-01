Por Bruna Fernandes

Publicado 19/01/2021 00:00

A menina dos olhos da atriz e apresentadora Claudia Melo é a filmagem do longa, 'Rocinha, toda história tem dois lados', onde, além de atuar, ela investe na sua primeira coprodução. Com roteiro e direção de Rayssa Castro e projeto assinado pela BS Produções, a trama precisou interromper as filmagens por conta da pandemia e acaba de retomar os trabalhos seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O filme aborda o cotidiano dos moradores da comunidade, localizada na Zona Sul do Rio. Entre outros assuntos, mostra uma tentativa de invasão da Rocinha, ocorrida em 2017, durante uma guerra travada por dois bandos rivais. Histórias inspiradas em fatos reais e ficção permeiam a trama, que promete muita ação e emoção.

Claudia mergulhou em um longo trabalho de pesquisa, com laboratórios para compôr sua personagem, a policial Vanessa, e entender como essa mulher pensa, seus medos, os problemas, dilemas, e assim traçar o perfil psicológico e todas as posturas que deve seguir em cena. Foram aulas de esportes táticos, de rapel, de tiro, que Claudia praticou em Orlando, nos Estaos Unidos.

Os atores Douglas Sampaio, Peter Brandão e Sérgio Hondjakoff compõem o elenco do filme ao lado de Fabiana Escobar, mais conhecida como Bibi Perigosa, mas a maior parte do elenco é formada por moradores da Rocinha, que também atuam nos bastidores das filmagens. Depois de uma parada por conta das festas de fim de ano, a retomada das gravações está programada para as próximas semanas. Com a pandemia, todo o processo de finalização do filme se estendeu.

Claudia iniciou na carreira de atriz ainda na adolescência, quando frequentou a Oficina de Atores da Rede Globo, tendo como professora Cininha de Paula. Seu primeiro trabalho na TV foi em 'Minha Nada Mole Vida', seriado que marcou época. Formada em jornalismo, foi apresentadora no programa de entretenimento 'Circuito Carioca' e do esportivo 'MKC Combate', por 10 anos.

Claudia passou uma temporada nos Estados Unidos, em Nashville, para aprimorar seu estudar inglês. Na volta, dedicou-se totalmente a atuar, dando vida à Marlene em 'Órfãos da Terra', trama de Thelma Guedes e Duca Rachid, que é sucesso no exterior até hoje. Em 'A Dona do Pedaço' viveu a maquiadora da inesquecível Vivi Guedes, papel de Paolla Oliveira.

A próxima empreitada é o lançamento de um programa de entrevistas com celebridades, na TV, mas que, por enquanto, é guardado a sete chaves.