Publicado 19/01/2021 07:17 | Atualizado 19/01/2021 07:55

Rio – Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) fazem, na manhã desta terça-feira (19), uma operação para cumprir seis mandados de prisão contra integrantes de uma quadrilha responsável por desvio de combustível. Até o momento, quatro pessoas foram presas. Entre os detidos está o ex-vereador de Duque de Caxias e ex-policial militar Alexsandro Mendonça Rosa, o Alex Rosa (PSL), apontado como chefe do bando.

Os mandados de prisão foram cumpridos no Rio e em Duque de Caxias. Essa é a segunda fase da Operação Pit-Stop, iniciada no ano passado.

O delegado André Leiras, titular da DDSD, acredita que o lucro do bando alcance a cifra de R$ 1,5 milhão por mês com os desvios de combustível.

Investigações

De acordo com o delegado, foram seis meses de investigações para realização da segunda fase da operação. No ano passado, os agentes estiveram na residência do ex-vereador, em Caxias, e apreenderam computador e documentos.

As investigações apontam que o grupo ligado a Alex Rosa aliciava motoristas de transporte de combustível a participar de um esquema conhecido como “bica ou baldinho”.

Os combustíveis desviados eram levados para postos de gasolina do investigado, onde era revendido a preço de mercado.

A polícia também descobriu, em Campos Elíseos, um depósito de combustível ligado ao ex-PM. No local foram encontrados quatro tanques com capacidade para 15 mil litros cada, lacres de transporte, dois caminhões tanque, bem como veículos do restaurante do vereador Alex Rosa - 'Galeto Rosa Gourmet'.